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Son dakika: 'da ekipleri harekete geçiren olay! Kemik ve et parçaları...

SON DAKİKA HABERİ... ’nın  ilçesinde, Çark Deresi'nde eski bir çanta içerisinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 22:43 Son Güncelleme: 12.1.2021 23:27 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'da ekipleri harekete geçiren olay! Kemik ve et parçaları...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Çark Deresi'nde eski bir çanta içerisinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi sınırında kalan Çark Deresi içerisinde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu.

Sakarya'da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu | Video

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, dereden çıkartılan çanta içerisindeki kemik parçaları incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Sakarya'da ekipleri harekete geçiren olay! Kemik ve et parçaları...
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