Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş

RÜYASINDA ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ GÖRMÜŞ

Melek İpek'in avukatlarından Hüseyin İlerioğlu, en son dün görüştüğü cezaevindeki Melek İpek'in kızlarını çok özlediğini ve psikolojisinin yerinde olmadığını anlattığını ifade etti. Melek İpek'in rüyasında Ramazan İpek'i gördüğünü anlattığı avukat Hüseyin İlerioğlu, "Mezara ziyarete gitmişler ve Ramazan İpek, Melek'i mezardayken bile tehdit ediyormuş. Hala bir travma içerisinde. Kendisine en çok üzülenin babası Menderes Çelik olduğunu söyledi. 'Dışarıda cezaevinden daha çok tutsak haldeydim' dedi. Her konuşmada gözleri doluyor" diye konuştu. En kötü kararda dahi elektronik kelepçe ile en azından çocuklarının başında olması gereken Melek İpek'in kısa sürede tahliye edilmesini beklediklerini kaydeden avukat İlerioğlu, "Çocuklar daha önceden beri anneannesi ve dedelerinin yanında olduğu için savcılık buraya verdi. Çocuklara olay hissettirilmeye çalışılıyor. Bilgisayarları ve internetleri var. Evde derslerine devam ediyorlar. Psikolojik destek veriliyor" dedi.