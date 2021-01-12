Tüm yurtta hep bir ağızdan İstiklal Marşı

Pandemi nedeniyle uzun süredir yapılamayan bayrak törenleri dün tüm Türkiye'de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da sosyal medya hesabından duyurduğu karar üzerine, dün saat 10.00'da, tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Okullardaki törenlere, müdürler, öğretmenler ve idari kadrolar katıldı. Bazı okullarda törenlere sembolik olarak birkaç öğrenci de alındı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törenlere, az sayıda vatandaş da katıldı. Okulların çevresindeki evlerde oturan vatandaşlar ve öğrenciler ellerinde bayraklarla balkonlara, esnaf da işyerlerinin önüne çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Yoldan geçenler de durup İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenci ve öğretmenler de canlı dersler öncesinde ekran başında İstiklal Marşı'nı söyledi. Bazı vatandaşlar ise pencere ve balkonlarından bayrak salladı. Bakan Ziya Selçuk, etkinliğin "İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı" kapsamında düzenlendiği bilgisini paylaştı.Bakan Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Sivas Şarkışla'da 96 yaşındaki Fermude Cangül elinde Türk Bayrağı'yla okul bahçesine koştu. Bakan Selçuk, asırlık çınar Cangül'ün fotoğrafını Twitter'da paylaşarak, "İlk bayrak töreninde yan yan bulunmayı diliyorum" dedi.