10 bin sayfa mağduriyet

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne verilen binlerce yıllık hapis cezasının yankıları sürüyor. SABAH, 1.5 yıldan daha kısa bir zamanda tamamlanan Oktar davasına ilişkin yargılama istatistiğini çıkardı.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada yargılamaya 17 Eylül 2019'da başlanmış, pazartesi günkü son duruşmada da karar açıklanmıştı. Yıllar boyunca pek çok hayatı karartan, onlarca evladı ailesinden koparan, yuvalara ateş düşüren örgüte verilen cezalar karşısında şikâyetçi mağdurlar, duruşma salonunda kararı alkışlarla kutladı. Mahkemenin kararı, istinaf ve temyiz incelemesinin ardından kesinleşecek.16 ay süren yargılamada 180 celse yapıldı, 1650 saat mesai harcandı.Sesli ve görüntülü olarak kayda alınan duruşmalar, 30 bin sayfa olarak yazılı tutanağa döküldü.Sanıklar mahkemeye 30 bin sayfaya yakın dilekçe verdi.226 sanık ve 70 avukatı en az ikişer kez savunma yaptı.140 mağdur ve müştekinin ifadesi alındı, 15 tanık dinlendi, 10 bin sayfa ifade alındı. 9 müşteki, 11-17 yaş arası çocuklardı.80 bin sayfaya yakın delil ve rapor, dava dosyasına girdi.120 bilirkişi ve adli tıp raporu dosyada yer aldı. 12 bin sayfa MASAK raporu, 7 bin 500 sayfa Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi raporları da davaya delil oldu.280 bilgisayar incelendi ve bu inceleme raporları dosyaya girdi.Operasyonlarda yakalanan 870 USB ve hard disk, 400 cep telefonu incelendi.Sanıklara ait 130 tabanca ve yarı otomatik tüfeğin balistik incelemesi yapıldı.4 bin sayfa sanıkların cep telefonu trafiği (HTS) ve baz istasyonu raporu dosyaya eklendi.3 bin 500 sayfa telefon tapesi ve WhatsApp yazışması raporlandı.Delil niteliğindeki 260 video, duruşmalarda sanıklara izletildi, 112 ses kaydı delili de sanıklara dinletildi.Sanıklardan mahkeme heyetine yönelik hiç reddi hakim talebi olmadı.