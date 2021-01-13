Ankara polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı! 20 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken yapılan başarılı iki operasyonunda 20 kilo eroin ele geçirilirdi. Uyuşturucu taciri 7 kişi ise gözaltına alındı.



Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışmalar neticesinde daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan M.A., E.Ö ve A.A., Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirlerini takibe alan ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların gösterdikleri ve Ö.D'ye ait olduğu öğrenilen Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki iki adreste arama yapan ekipler, 5 kilogram eroin ele geçirdi.



UYUŞTURUCU TACİRİNE SUÇ ÜSTÜ



Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Afganistan uyruklu zanlıların bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu sattıkları ve ellerinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışmasını derinleştirdi. Takibe aldıkları uyuşturucu tacirinin dolmuş ile alışveriş merkezi çevresinden ayrıldığını gören ekipler, dolmuşu takibe alarak bir süre izledi. Dolmuştan inen ve polisleri fark eden zanlı kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Afganistan uyruklu C.A'nın üzerinde yine siyah poşete sarılı olarak satışa hazır halde bir miktar eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. İfadesi alınan C.A., uyuşturucuları Çubuk ilçesindeki bir adresten aldığını itiraf etmesi üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenleyerek Afganistan uyruklu M.R. ve A.O. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 15 kilogram eroin ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı ve ele geçirilen 20 kilogram eroin maddesi, işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.