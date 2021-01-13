Taksim'de 10 yıl boyunca atıl kaldıktan sonra yıkılan ve yeniden inşa edilmeye başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. AKM'nin önemli çalışması olan 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramikle kaplanan pera sahnesi ve opera küresinin tamamlandığı dış cephe bloklarının yapımına başlanan AKM binasının Haziran ayında tamamlanıp teslim edilmesi bekleniyor.

İstanbul'un simgelerinden İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılmıştı. Temelinin atılmasından bu yana 2021'de bitirilmesi planlanan yeni AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. İnşaatı süren yeni AKM binasında küre şeklinde yapılan 2 bin 500 kişilik opera salonunun küre kısmının kaba inşaatı ve kaplama kısımları tamamlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle AKM'de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor. 5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı ise tamamlandı.Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor.

15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar sona yaklaştı. Opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar tamamlandı. Yeni AKM'nin bina dışı ve çatı işlerinin yüzde 90'ı bitirilirken, çelik işleri de tamamlandı. 4 katlı kapalı otopark tamamlanırken alt katlardaki elektrik ve mekanik işlerin yapımı devam ediyor.AKM'de kullanılacak ahşap kaplamaların ve Sahne sisteminde kullanılacak motorların da sevkiyatı da başladı.

AKM HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılın Yeni Atatürk Kültür Merkezi binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, , bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katma ise bir restoran yapılacak. 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak. AKM'nin gelecek yıl haziran ayında tamamlanması planlanıyor.