“Bağlar’da bir gün değil, her gün temizlik” seferberliği

Bağcılar Mahallesi'nde gerçekleşen çalışmaya katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eline süpürgeyi alarak temizlik müdürlüğü personeliyle beraber cadde ve sokaklarda temizlik yaparak vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Beyoğlu,"Temizlik bilincini yaşam biçimi haline getirmek için 7'den 77'ye kadar hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda yaşaması için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDAN İTİBAREN SOKAKLAR TEMİZLENDİ

Bağlar'da temizlik bilincini yaymak amacıyla ilçenin cadde ve sokaklarında geniş kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'nde başlayan kampanyanın ilk gününe Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.

Temizlik elbisesi giyip eline aldığı süpürge ile sokakları temizleyerek bu konuda örnek oluşturan Başkan Beyoğlu'nu bu şekilde gören vatandaşlar da çalışmaya katılarak destek verdi. Vatandaşlar, bu konudaki hassasiyetinden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

İki aşamalı olarak yürütülen çalışmada önce çöplerden ve atıklardan arındırılan cadde ve sokaklar, ikinci aşamada ise belediyeye ait araçlar tarafından tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

"TEMİZLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMELİYİZ"

"Bağlar'da bir gün değil, her gün temizlik" sloganıyla genel bir temizlik seferberliği yürüttüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, temizliği yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Teknik imkanlar bakımından her türlü takviyeyi yaparak çevre dostu modern araçlarla güçlendirdiğimiz temizlik personelimiz, mesai gözetmeden vatandaşlarımıza sağlıklı, temiz ve huzurlu yaşam alanları sağlamaya gayret ediyor. Biz de çalışmaya katılarak örnek teşkil etmeye çalıştık. Pandemiden korunma yollarının başında temizlik geliyor. Vatandaşlarımızla el ele vererek temizliği yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Yaşadığımız yerleri temiz tutmak hepimizin görevidir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz." dedi.