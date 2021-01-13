Esenler’de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında, 2 çocuk dumanda zehirlenerek hayatını kaybetti.Yangın, dün akşam saatlerinde Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı bodrum katındaki dairede 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm binayı duman sararken yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 ve 3 yaşlarındaki Ayşe M. ve Muhammet M. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.