Eyüpsultan’da riskli yapılar yıkılıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ilçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş, kanunun tahliyesi ve yıkımına ilişkin vermiş olduğu süreleri dolmuş riskli yapılar hakkında çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, riskli yapılarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Düğmeciler Ayten Sokak'ta yıkım gerçekleştirdi.



VATANDAŞLARA TEBLİGAT YAPILDI



Bu kapsamda öncelikle yapıların yasal süreçleri tamamlanmış, tahliye ve yıkıma ilişkin yasal süresi dolmuş yapılarda yaşayan vatandaşlara tebligatlar yapıldı. Eylül ayı içerisinde pilot uygulama belirlenerek ilk yıkım işlemi gerçekleştirilirken süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturuldu.



YAPILARIN TAHLİYE SÜRECİ



Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında, tahliye ve yıkım için süreler verilmesine karşın, süresi içerisinde maliklerce riskli yapı boşaltılmadığı durumlarda, yapının öncelikle altyapı hizmetleri (elektrik, su, doğal gaz vb.) kesiliyor. Mülki amir tarafından görevlendirilecek kolluk kuvveti desteğiyle yediemin oluşturularak belediye tarafından tahliye ediliyor. Kanunda, "Riskli yapıların tespiti, tahliyesi, yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur." hükmü gereği tahliye ve yıkım sürecini engellemeye çalışanlar hakkında tutanak tutularak suç duyurusunda bulunuluyor. Tahliyenin ardından yıkım Belediye tarafından yapılıyor ve tüm bu işlemlerden meydana gelen her türlü maliyet mal sahiplerinden tahsil ediliyor.



RİSKİ YAPILAR HAKKINDA EKONOMİK DESTEK



Mal sahiplerince yapının tahliye edilmesi ve yıkımın gerçekleştirilmesi durumunda aynı kanunun hükümlerince 18 ay boyunca kira yardımı veya kentsel dönüşüm kredisi desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmakta. Riskli yapıyı tahliye eden kiracılara ise taşınma bedeli yardımı da yine bakanlıkça yapılmakta.