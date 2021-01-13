Ezan Okunurken Namaz Kılınır Mı? Ezan Bitmeden Namaz Kılınır Mı?

Namaz, İslam'ın şartlarından biri olan ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın önemi ile ilgili pekçok ifade bulunur. Müslüman âlemi için en mühim ibadetlerin de başında gelir. Sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz vardır. Erkeklerin bu namazları camide kılması daha faziletli olurken, evde de kılınabilir. Ezan okunurken namaz kılınır mı sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelen sorulardandır. İşte ezan bitmeden namaz kılınır mı sorusunun ayrıntılı cevabı…

EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Namazını evde eda edenler ezanın okunmasıyla birlikte namaz için hazır olurken, ezan okunurken namaz kılınır mı sorusunu da mutlaka düşünmektedir.

Ezanı dinleyip ezan bittikten sonra namaz kılmak en güzeli ve doğru olanıdır. Ancak ezan okunduğu an vakit girmiş sayılır ve kılınan namaz kabul olunur. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.

EZAN NEDİR?

Ezan, sözlükte "bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek" mânasında bir masdar olup terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, nasla belirlenen sözlerle ve özel şekilde müminlere duyurmayı ifade eder. Aynı kökten gelen müezzin "ezan okuyan kimse", mi'zene de "ezan okunan yer" (minare) demektir. Ezan kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de bir yerde "bildiri, ilâm" mânasında geçerken (et-Tevbe 9/3) terim anlamında ezana nidâ kökünün türevleriyle iki âyette (el-Mâide 5/58; el-Cum'a 62/9) işaret edilmiştir.