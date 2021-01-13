Mersin Ticaret Borsası'ndan öğrencilere tablet desteği

Mersin Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilere 110 adet klavyeli tablet hediye etti. Tabletler öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, maddi imkanları araştırılıp, gerçekten ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek, uzaktan eğitim sürecinde kullanabilmeleri amacıyla tabletler dağıtıldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Aynı doğrultuda öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir'e ve ekibine şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkürler ediyorum" dedi.

EBA hakkında da bilgi veren Koca, "Bir eğitim bilişim ağı olan EBA, günümüz dünyasında en gelişmiş, en büyük, en çok tıklanan bir eğitim sistemidir. EBA'da öğrencilerimizin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak dersler bulunmaktadır. Dersler ve konular farklı farklı öğretmenler tarafından anlatılmaktadır. Öğrencilerimiz, EBA eğitim sisteminden yararlandıkları sürece ek olarak takviye derslerine ve kurslara ihtiyaç duymayacaklardır" diye konuştu.

Mersin Ticaret Odası Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Son bir yıldır pandemi nedeniyle içerisinden geçmekte olduğumuz süreç her alanda tüm yaşam alışkanlıklarımızı derinden etkiledi. En çok etkilenen alanların başında ise hiç şüphesiz çocuklarımızın eğitim bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci, bu dönemde şimdiye kadar olduğundan çok daha önemli bir kavram haline geldi. Bu bakış açısı ile ülkemiz iş dünyasının çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde taşın altına elimizi koymak istedik" dedi.

Özdemir, "Online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkanı bulunmayan öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamanın en öncelikli sorumluluğumuz olduğunu düşündük. Çocuklar geleceğimizin güvencesidir. Dolayısıyla en güzel yatırım çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Şu an Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 55 ve Mersin Ticaret Borsamızca da 55 olmak üzere toplam 110 adet klavyeli tableti öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi için sunmak istedik. Bu amacın en uygun şekilde yerine gelmesinde desteklerini esirgemeyen kıymetli Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüze de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoplu'nun sözleriyle 'Biz hep birlikte Türkiye'yiz' hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu.