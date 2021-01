Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere 28 ayrı branşta eğitim veriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi olarak pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte 28 ayrı branşta Mesleki ve Eğitim atölyelerinde pandemi sürecine uygun tedbirler alarak eğitim, araç ve gereçleri öğrencilerin evlerinde oluşturulan küçük atölyelerle eğitim ve el becerilerinin geliştirilmesi sağlandı.

Ayrıca bu zorlu pandemi sürecinde psikolojik danışmanlık hizmetleriyle 460, beceri kazandırma eğitimleriyle 327, meslek edindirme eğitimleriyle 320, fizik tedavi hizmetleriyle 272, medikal yardım hizmetleriyle 654, ev ziyareti ve anket hizmetleriyle 1200, ücretsiz ulaşım hizmetleriyle 2500, hasta ve diyaliz merkezine servis hizmetleriyle 700, aile eğitimi (uzaktan eğitim) hizmetleriyle 640 olmak üzere toplamda 7073 Engelli Bireye ulaşılmıştır.

Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi Mesleki Sanat Atölyelerimizde her sınıfta (20 ila 40 arası) öğrenci bulunmaktadır. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte evden çıkamayan kronik rahatsızlığı olan Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları ve psikolojik olarak destek amaçlı gerekli tedbirler alınarak evlere çalışma malzemeleri götürülerek ev ortamlarında küçük birer atölye oluşturuldu.

Uzaktan ve birebir eğitim ile engel gruplarına göre öğrencilere destek amaçlı eğitim setleri götürülmüş, bu çalışmalar Kurs Hocaları tarafından İletişim araçları ile görüntülü olarak takip edilmiştir.

Psikolojik olarak Öğrencilerin ve Ailelerine destek amaçlı kurum Psikologu tarafından iletişim araçlarıyla birebir destek sağlandı. Evden çıkamayan; Hastane veya benzeri hizmetlere ihtiyacı olan Engelli bireylere servis desteği verildi.

Programda açıklama yapa Deri işlemi kurs hocası Şevval Kurt Tarhan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler koordinasyonu Yaşam Merkezi Merkezi sanat atölyeleri olarak her bir sanat atölyesinde 20 ila 40 arasında öğrencimiz bulunmaktadır. Fakat pandemi sürecinde eğitimi yüz yüze eğitime ara verilmesi ile bitti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile birlikte eğitimlerimize çalışmalarımızı öğrencilerimize evden devam ettirdik, çalışma malzemelerimizi öğrencilerimizin evlerine götürerek pandemi kurallarına sağlık kurallarına tedbirlerine uygun bir şekilde onların ellerinde küçük atölyeler oluşturduk bu pandemi sürecinde hem onların el becerileri birlikte rahatlamalarını hem de psikolojik olarak destek vermek amaçlı bu şekilde çalışmalarımızı devam etti. Okulumuz tarafından aileleri ve öğrencilerimize uzaktan eğitim yöntemi ile birlikte iletişim araçları ile birlikte Sürecin devam etmesi ile birlikte Ayrıca hem öğrencilerimize hem de ailelerimize kurum tarafından uzaktan iletişim araçları ile birlikte destek verildi. Evde öğrencilerimizin çalışmalarını yürütmek üzere beceri kazandırma atölyelerimiz den öğretmenlerimiz tarafından eğitim setleri evlerine götürüldü. Öğrencilerimizi ve ailelerin işbirliği ile birlikte birebir takip sağlandı. Şu an yüz yüze eğitimin tekrar devam etmesi ile birlikte atölyelerimiz de pandemi tedbirleri alınarak her atölyede Beşer öğrenci olacak şekilde İki grup halinde eğitimlerimiz devam etmektedir" dedi.