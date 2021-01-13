Şehit binbaşı'nın adının verildiği operasyonda, katili öldürüldü

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden, örgütünün bomba, suikast, sabotaj birimini oluşturan sözde özel güç sorumlusu "Doktor Amara" kod adlı Müzeyyen Aydınlı, son 5 yıldan bu yana Diyarbakır kırsalında birçok kanlı hain saldırıyı planlayarak, emrini verdi.

Evli ve 3 çocuk babası, Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanı binbaşı Ümit Çelik ve Uzman Onbaşı Erkan Sakal'ın, 1 Ağustos 2017 günü, operasyondan dönerken, Birlik Köyü yakınlarında askeri araca yönelik el yapımı uzaktan kumandalı bomba ile şehit edildiği saldırıya da planlayıp emrini verdi. 3 Ekim 2020 günü alınan anlık istihbarat üzerine Yalımlı Köyünün Hevsel mezrasında olduğu belirlenen Aydınlı, F-16 ile düzenlenen hava harekatıyla, 3 koruması ile birlikte öldürüldü.

10 milyonluk kırmızı kategoride aranan Aydınlı'nın etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyona da "Yıldırım-7 Şehit Jandarma binbaşı Ümit Çelik Operasyonu" adı verildi. Aydınlı'nın üzerinde ele geçirilen şifreli hafıza kartında terör örgütüne lojistik destek sağlayan işbirlikçiler, finans sağlayan işadamı ve müteahhitler, kırsal alanda kısa süreli silah ve bomba eğitimi verilerek şehir merkezlerine gönderilen uyuyan hücrelerin isim listesi, telefon ve adresleri, birçok ilin kamu kurum ve kuruluşlarının basit krokileri, il jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri ve adliye binalarına ait yerleşkeleri gösteren kroki ve eylem planları da ele geçirildi.

Aydınlı, 5 Temmuz 2018 günü, Lice'nin Yalımlı Köyünün Leyhosor mezrasında arıcılık yapan Remzi Güler ile 15 yaşındaki engelli oğlu Mahmut Güler'i yaylada bulundukları sırada kaçırmış, kameraya da kaydettiği, bir mağarada günlerce süren işkenceli sorgudan sonra, ikisini de kurşuna dizmişti.