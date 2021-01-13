Yatsı namazına 5 dakika kala minareye yıldırım düştü

Develi İlçesi'nde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmurun şiddetini artırdığı Kazlıgömedi Köyü'nün cami minaresine yıldırım düştü.

Yatsı namazına 5 dakika kala meydana gelen olayda minare caminin çatısına uçtu. Minarenin tamamen yıkılmasıyla birlikte caminin çatısı çöktü. Yaşanan olayı sosyal hesabından duyuran cami imamı Hasan Ünal; "saat 19.00 civarında camimizin minaresine yıldırım düştü.

Camiinin kadınlar bölümü tarafına yıkılan minare, bu bölümü yıkmıştır. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yoktur. Köyümüze ve köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim beterinden korusun!" paylaşımında bulundu.