Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yatsı namazına 5 dakika kala minareye yıldırım düştü

Yatsı namazına 5 dakika kala minareye düştü

'nin  Kazlıgömedi Köyü'nde yatsı namazına 5 dakika kala minareye düştü. Caminin üzerine yıkılan minare maddi hasara neden oldu. Çatısı çöken camide kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:33 Son Güncelleme: 13.1.2021 21:33 ABONE OL
Yatsı namazına 5 dakika kala minareye yıldırım düştü

Develi İlçesi'nde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmurun şiddetini artırdığı Kazlıgömedi Köyü'nün cami minaresine yıldırım düştü.

Yatsı namazına 5 dakika kala meydana gelen olayda minare caminin çatısına uçtu. Minarenin tamamen yıkılmasıyla birlikte caminin çatısı çöktü. Yaşanan olayı sosyal hesabından duyuran cami imamı Hasan Ünal; "saat 19.00 civarında camimizin minaresine yıldırım düştü.

Camiinin kadınlar bölümü tarafına yıkılan minare, bu bölümü yıkmıştır. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yoktur. Köyümüze ve köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim beterinden korusun!" paylaşımında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yatsı namazına 5 dakika kala minareye yıldırım düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA