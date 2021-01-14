Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 15 Ocak 2021 Ayetli, dualı, anlamlı, uzun, kısa ve en güzel Cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

15 Ocak 2021 Ayetli, dualı, anlamlı, uzun, kısa ve en güzel ! Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

İslam alemi açısından büyük öneme sahip olan mübarek Cuma gününün gelmesi ile sorgulamaları başladı. Bu önemli günde anlamlı, dualı, ayetli, uzun ve kısa Cuma mesajları ve sözlerini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler araştırmalarına hız kesmeden devam ederken SMS, Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya araçları ile sevdiklerine mesajları yollayabilirler. İşte en güzel ve resimli, anlamlı, ayetli, uzun ve kısa ile Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 14.1.2021 23:39 Son Güncelleme: 14.1.2021 23:39 ABONE OL
15 Ocak 2021 Ayetli, dualı, anlamlı, uzun, kısa ve en güzel Cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları şimdiden başladı. Bu önemli gün için vatandaşlar sevdikleri ile mesajları paylaşmak ve onları da mutlu etmek istiyor. En çok tercih edilenler ise anlamlı, dualı, ayetli, uzun ve kısa Cuma mesajları ve sözleri oluyor. Haberimizin içerisinden Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilir, sizler de sevdikleriniz ile bu mübarek günün anlam ve önemini paylaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 15 OCAK 2021

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

"Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar"

Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.


Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

ARKADAŞINA GÖNDER
15 Ocak 2021 Ayetli, dualı, anlamlı, uzun, kısa ve en güzel Cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA