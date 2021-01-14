150 liralık borcu için 65 bin lirasına bloke kondu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan sürekli basın kartı sahibi emekli gazeteci Osman Yüksel, bankaya para çekmeye gitti. Hesaptaki parasına bloke konduğunu öğrenen Yüksel, şoke oldu.

Hiç bilmediği 150 lira borcu olduğunu, faiziyle birlikte 350 liraya yükseldiğini öğrenen Yüksel, bu nedenle de hesabındaki 65 bin lirasına Nevşehir Maliyesi tarafından bloke konulduğu cevabını aldı.

Uygulamanın yanlış olduğunu savunan Yüksel, yaptığı açıklamada, "Hesabımda 65 bin lira var ve ben 1 kuruşunu kullanamadım. Madem 350 lira alacağınız var o miktar kadarını bloke edin. Ben bugünkü mağduriyetimin bedelini kimden soracağım. Ya başıma ağır bir iş gelse yüklü miktarda paraya ihtiyacım olsaydı. Pandemi nedeniyle bütün dünyada devletler vatandaşına yardım ederken bu yapılan nasıl bir uygulamadır." diye konuştu.

Başka vatandaşların da aynı mağduriyeti yaşadığını savunan Yüksel, "Onların da başına aynı şeyler gelmiş. Alacağı 1 lira bile olsa hesabın tamamına bloke koyuyorlarmış. Bu durum hukuki değildir." dedi.