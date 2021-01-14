7 kişiye mezar olan batan teknenin soruşturması tamamlandı...

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyılarında 26 Aralık 2019 gecesi Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Afganistan'dan gelen 79 göçmeni taşıyan bir tekne alabora olmuş, 7 göçmen hayatını kaybetmişti. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırladığı iddianameye ise Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İRAN ÜZERİNDEN VAN'A GETİRİLDİLER

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'dan yola çıkan göçmenlerin kendi imkânlarıyla İran'a kadar geldiği, burada İranlı bir şebeke ile temasa geçerek kişi başı 300 ile 1000 dolar arasında ödemeler yaparak Türkiye'ye getirildikleri belirtildi. Van'a getirilen göçmenler bir süre Van'da bekletildikten sonra minibüslerle Van Gölü kıyısına getirilerek Yıldırım 65 adlı 4 metrelik tekneye bindirildikleri kaydedildi.

SOĞUKTAN DONDULAR

İddianamede göçmenlerin Van'dan tekne ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyılarına kadar getirildikleri kıyıya yaklaştıklarında tekneden dumanlar çıkmaya başladığı ifade edildi. Kıyıya 10 metre kala teknenin alabora olarak battığı kaydedilen iddianamede, göçmenlerin yüzerek kıyıya çıktıkları belirtildi. iddianamede ayrıca göçmenkOnlarca göçmenlerin boğulmadığını kıyıya çıktıktan sonra soğuktan donarak öldükleri kaydedildi.

YÜZEREK KURTULDULAR

Teknenin batmasını gören çevredeki vatandaşların jandarmaya haber verdiği belirtilen iddianamede, tekneden yüzerek kurtulan 40-50 kişilik gurubun ise yakındaki petrol ofisine ulaştığı kaydedildi. Olayın yaşanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri bölgedeki baz istasyonu kayıtlarından bazı şüpheli isimlere ulaştı. Göçmenlerin de teşhis etmesiyle 8 kişilik şebeke üyeleri yakalandı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık İran'daki şebekeyle de bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi hakkında dava açtı. Şebeke üyelerinin her birinin "göçmen kaçakçılığı" ve "bilinçli taksirle ölüme sebep olmak" suçlarından 38 yıl 5 ay hapsi istemi ile dava açıldı.