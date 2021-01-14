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ve kayıp doktoru arıyor

’nde özel bir hastanede görev yapan ve geçirdiği beyin kanaması sonrasında uzunca bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olan Dr. Uğur Tolun (51),  önceki gün gittiği ’den,  bir daha geri dönmeyince, ve ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 14.1.2021 20:22 ABONE OL
AFAD ve AKUT kayıp doktoru arıyor

Kocaeli Başiskele İlçesinde hizmet veren özel bir Hastane'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışırken, Nisan ayında beyin kanaması geçiren ve uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olan Dr. Uğur Tolun(51), raporu hala devam ederken, önceki gün kar yağışının hemen ardından Kartepe'ye çıktığı öğrenildi.

En son Maşukiye bölgesinde görülen ve bir daha kendisine ulaşılamayan Tolun'un yakınlarının başvurusu üzerine, Kocaeli AFAD ve AKUT ekipleri, doktorun gittiği söylenen Kartepe sağlık bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ederken, henüz doktor ile ilgili bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

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AFAD ve AKUT kayıp doktoru arıyor
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