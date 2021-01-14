Aşı randevusu alma ekranı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Verilen onay sonrası ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından ise Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri oldu. Aşı randevusu ise MHRS ekranı üzerinden ya da ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı MHRS corona virüs aşı randevusu alma ekranı!
Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.
MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?
Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.
MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
MHRS NEDİR?
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.
MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm" proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.
MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?
Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.
MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.