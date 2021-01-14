Bir ceset iki çanta içinden çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde önceki akşam Çark Deresi kenarında bir spor çanta içinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu. Yalova Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede cesedin parçalarının bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ise ekipler, olay yerinden 150 metre uzaklıkta aynı kişiye ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçalarının olduğu ikinci bir çanta buldu. Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise dere boyunca başka bir bulguya rastlama ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürürken ikinci çantadan çıkarılan parçalar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Burada diğer bulgularla eşleştirilen parçaların aynı kişiye ait olduğu ve cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. AA-İHA