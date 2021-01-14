Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? işte 2021 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı 2021 ne zaman sorusunun yanıtı, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarına önceden şekil vermek için Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı, hangi aya denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Bilindiği gibi, bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, bayram tatili kaç gün? İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihleri...