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Evinden iş makinelerini izlerken tarih buldu

’da pandemi nedeniyle evden çalışan Erdoğan Tunaboylu, evinin karşısında devam eden inşaat çalışmalarını izlerken kepçenin toprak altından blok bir taş çıkardığını fark etti. Mesai bitiminde inşaat alanına inip taşı inceleyen Tunaboylu taşın tarihi bir mezar taşı olduğunu tespit etti.

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Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:38 ABONE OL
Evinden iş makinelerini izlerken tarih buldu

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesinde ikamet eden ve pandemi tedbirleri kapsamında evden çalışmaya devam eden Erdoğan Tunaboylu, mola vermek için çıktığı balkondan, karşı tarafta istinat duvarı çalışmaları yapan iş makinelerini izliyordu. Çalışan bir kepçenin toprak altından bütün bir halde blok taş çıkardığını fark eden Tunaboylu, çıkarılan taşın ne olduğunu merak etti.

MESAİSİ BİTER BİTMEZ İNŞAATA GİTTİ

Evden çalışmaya devam eden ve aklı çıkarılan taşta kalan Erdoğan Tunaboylu, mesai saatinin dolmasıyla birlikte soluğu inşaat alanında aldı. Yanındaki eniştesiyle ile birlikte kısmen toprak altında bulunan parçayı çıkaran Tunaboylu, taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek polise haber verdi.

TARİHİ BİR MEZAR ŞİTELİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemelerin ardından tarihi bir mezar steli olabileceği değerlendirilen taş için Arkeoloji müzesinden yetkililere haber verdi. Yetkililerce yaklaşık 2 Bin yıllık olduğu değerlendirilen stel, Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.

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Evinden iş makinelerini izlerken tarih buldu
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