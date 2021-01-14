Evsiz kalan ailelere komşuları kucak açtı

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anız temizliği sonrası ortaya çıkan yangının hasarının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangında; 7 ev, 2 samanlık kullanılamaz hale geldi, 6 aile evsiz kaldı.

İlk belirlemelere göre, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın anız temizliği için yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, uzun zamandır yağmur yağmaması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler odunların ve samanların bulunduğu ambara, ardından çevredeki evlere sıçradı.

Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yaklaşık 6 saat süren yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Evlerin önceden tahliye edilmesiyle can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası oluşan hasar gün ağırınca gözler önüne serildi.

Yangında hasar görev evlerin sakinleri, komşularının yardımıyla evlerinde kalan sağlam eşyaları taşıdı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarına devam etti.

GECEYİ KOMŞULARDA GEÇİRDİLER

Evleri yanan vatandaşlar SABAH'a konuştu. Abdullah Abdi (28), "Mahallenin üst tarafında oturuyorum. Yangın bir anda meydana geldi. O sırada cami hoparlörlerinden yangınla ilgili anons yapıldı. Yangın mahallenin yukarı kısmında başlamıştı. Mahalle sakinleri olarak hemen yangına müdahale etmeye başladık. Diğer evlere sıçramaması için mücadele verdik. Rüzgar şiddetli esiyordu. O yüzden mahallenin aşağı tarafı daha çok etkilendi. İtfaiye geldiğinde alevler her yeri sarmıştı. Vatandaşlar kendi gayretleriyle büyük ve küçükbaş hayvanları çıkarmayı başardı. Yangında hasar gören evler kullanılamayacak hale geldi. Evleri yanan vatandaşlar geceyi komşularında geçirdiler." dedi.

ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YAŞANMADI

Ali Hıra (35), "Annem, amcamlar hepsi burada yaşıyorlar. İl dışında görev yapıyorum. Haberi alınca abimle buraya geldik. Yangında evimiz kullanılamayacak hale geldi. Beton dahi yandı ve çöktü. Çok şükür can kaybı olmadı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti, hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Allah devletimizden razı olsun." Dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Raziye Hıra (55) ve Huri Hıra (41) kardeşler ise, "Allah kimsenin başına vermesin. Çok büyük acı. Evimiz yandı. Yangından sonra komşularımızda kaldık ama Allah devletimizden de razı olsun. Onların bize her daim yardım edeceğini biliyoruz." dedi.

Yangının ardından hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Trabzon Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yangının etkilediği binalarda incelemelerde bulundu.