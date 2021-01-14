Hakimin odasını basan avukat için soruşturma kararı çıktı

İstanbul Barosu avukatlarından Nimet Ç. İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bir davada müdafilik yapıyordu. İddiaya göre adli tatil içerisinde mahkemeye geçici olarak atanan başka bir Başkan, avukat Ç.'nin,, 'İhtiyati tedbir kararının revize edilmesi' talebini reddetti.

Bu duruma sinirlenen avukat iddiaya göre başkanın odasına giderek, bağırmaya başladı. Başkan, avukatın odadan çıkması istemesine rağmen ısrarla odadan çıkmayan avukat Ç.,, 'Karar baştan sona hatalı, dosyayı okumuyorsun, yanlış karar veriyorsun, kararda yazdığın BAM kararını çıkardık, bu dosya ile hiçbir ilgisi yok" diyerek hakaret etmeye başladı.

BAŞKANA TEHDİT SAVURDU

Başkan Demet K. ise verilen karara karşı yasal haklarını kullanabileceği söylenerek odadan çıkması isteyen avukatın tehdidine maruz kaldı. Bunun üzerine adliye güvenliğini çağıran başkan Demet K., şikayetçi oldu.

YARGILAMAYA KARAR VERİLECEK

Başkanın ihbarı üzerine Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak avukat hakkında soruşturma izni istendi. İstanbul Özel Soruşturma Bürosu'nca, avukat Nimet Ç.'nin 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yargı Görevini Yapanı Etkileme' suçlarından son soruşturmanın açılmasına hükmedildi.