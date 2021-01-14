Hakkari’deki maden kazasında yaralanan 2 işçi taburcu oldu

Maden ocağı yetkilileri meydana gelen olayda, 2 işçinin hafif şekilde yararlandıklarını belirterek, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiğini belirttiler. Maden yetkilileri, göçükten ziyade bölgede bir iş kazası yaşandığını ve işçilerin herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını açıkladılar.

Maden yetkilileri, bölgede son zamanlarda iş imkanlarının yaratılması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını ve devletin bölgeye çok önem verdiğini belirttiler. Hakkari'deki maden sahalarında son teknolojik cihazlarla çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, iş alanlarının yüzlerce insan için umut kapısı haline geldiğini ve Hakkari'nin gelişmesi ve kalkınması için büyük bir adım olduğu belirtildi. Yetkililer, maden sahaları sayesinde Hakkari'de işsizliğin de azaltılmasına büyük bir katkı sağlandığına dikkat çekildi.