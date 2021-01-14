Haliliye Belediyesi, 1 yılda 78 metruk yapıyı yıktı

Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmalarıyla metruk yapılara geçit vermiyor. Halk sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen taleplerin de incelemelerini gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2020 yılı içerisinde ekipler tespit ettiği 78 yapımının yıkımını sağladı. Ekipler, iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirdiği yıkım çalışmalarında güvenlik önlemlerini de en üst seviyede tutuyor.

Bağlarbaşı Mahallesinde gerçekleşen yıkım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Musa Tapşık, "Bağlarbaşı Mahallemizdeki yapıyla ilgili belediyemize müracaat ettik. Ekipler, yıkımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a duyarlılığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 50 riskli yapımının da yıkımının sağlandığı ve 15 riskli yapının ise yıkım sürecinde olduğu ifade edildi.