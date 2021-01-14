Hatipoğlu hoca hayvanları besledi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü ve SABAH yazarı Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait hayvan besleme noktalarını ziyaret ederek hayvanlara mama ve su verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerinde oluşturduğu 200 besleme noktasına günlük mama ve su teminini sağlıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara GİBTÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu katıldı. Köpeklere mama ve su bırakan Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları beğendiğini söyleyen Hatipoğlu, eskiye nazaran sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın çoğaldığını söyledi. Hatipoğlu'nun ziyaretine Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ve Canpati Derneği üyeleri de katıldı.