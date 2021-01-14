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İBB, gazisini işinden etti

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Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
İBB, 15 Temmuz gazisini işinden etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı mobbingle istifa ettirdi. İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbing ve yıldırma politikasıyla sürgünlere maruz bırakıldı. İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz gazisi Yıldırım, dün İBB'den istifa etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Gazimize saygınız yok, bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı" dedi. SABAH'ın duyurduğu skandala ilişkin sosyal medyada İBB yönetimine tepkiler yağdı.
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İBB, 15 Temmuz gazisini işinden etti
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