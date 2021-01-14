İş insanına 10 milyonluk boşanma davası

İş insanlarından Atilla Özokur'a milyonluk boşanma davası. Eşi Gülçin Özokur, ihanete uğradığını iddia ederek Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Boşanma davası açan Gülçin Özokur aynı zamanda maddi ve manevi olarak 10 milyon tazminat talebinde bulundu.

Şirket ortaklığı bulunan iş insanlarından Atilla Özokur, eşi Gülçin Özokur tarafından açılan boşanma davasıyla sarsıldı. Uzun yıllardır devam eden evlilikleri süresince ihanete uğradığını iddia eden Gülçin Özokur, mahkemeye başvurdu.

10 MİLYON TALEP ETTİ

İhanetle yüzleşen Gülçin Özokur, Aile Mahkemesi'ne giderek eşi iş insanı Atilla Özokur hakkına boşanma davası açtı. Maneviyatının zedelendiğini, zor günler geçirdiğini dile getiren Gülçin Özokur, 10 milyonluk maddi manevi tazminat talebinde bulundu.