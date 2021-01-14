Karabük de 48 milyon 235 bin 457 TL ödeme yapıldı

Vali Fuat Gürel Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü (İşkur) ziyaret ederek İl Müdürü Vekili Mustafa Çalış'tan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgiler aldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Vali Gürel yaptığı açıklamada "İşsizlik sigortası için 5.891 kişinin müracaat ettiğini bunlardan 1.440 kişinin hak ettiğini ve 4.415 kişinin değişik sebeplerden dolayı hak edemediğini, toplamda 17 Milyon 918 Bin 667 TL ödeme yapıldı. Karabük İlimizde Pandemi nedeniyle işyeri için Kısa Çalışma ödeneği başvurusu yapan 1.558 işverenin aylık ortalama 4.613 çalışanı için 48 Milyon 235 Bin 457 TL Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi gerçekleştirildi. Ayrıca 01.12.2020-31.01.2020 tarihlerinde 2. Faz Başvurular alınmaya başlamış olup halen başvurular devam etmekle birlikte 185 işveren 635 çalışanı için başvuru yapıldı.Pandemi süreci ile Kanunlaşan ve ilk kez uygulamaya konan kararname ile İşvereni tarafından Ücretsiz izine ayrılan çalışanına uygulanan Nakdi Ücret Desteği Kapsamında aylık ortalama 461 kişiye 12 Milyon 513 Bin 369 TL ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü vekili ise 2020 Yılı Karabük İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Raporu işverenlerle anket çalışması olarak yapılmış ve Temininde güçlük çekilen ilk 3 meslekte; Konfeksiyon İşçisi-Dikiş Makinesi Operatörü-Makineci meslekleri olarak ortaya çıktığını ifade eden Çalış; 2021 Yılında da Değişen İstihdam ve işgücü taleplerine uygun, Aktif ve Pasif işgücü hizmetlerine bağlı kalarak Kurumsal faaliyetlerimizi hedef ve planları doğrultusunda gerçekleştirme gayreti içinde olacaklarını ifade etti.