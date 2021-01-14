Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman İl'i sınırları içerisinde bulunan Takoran Vadisinde Fırat Gezginler Kulübü'nün gezi sırasında denk geldiği bölge halkının da Keşişler mağarası diye adlandırdığı Roma dönemine ait olduğu söylenen 'Keşişler Mağarası' keşfedilmeyi bekliyor.

Atatürk barajında su tutulmasıyla birlikte Doğal güzellikleri, batık mağaraları, kaya mezarlıkları ve birçok tarihi yerlerin bulunduğu Takoran Vadisinde keşfedilmeyi bekleyen yaklaşık 350-400 metre uzunluktaki Keşişler mağarası oluşturduğu görüntülerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde yarasa gübresi çıkararak ekmeğini kazanan bölge halkı haberi üzerine Fırat Gezginler Kulübü Keşişler Mağarası olarak bilinen mağaraya girerek inceleme yaptı, binlerce yıl girilmediği belirtilen mağaranın son noktasına kadar ulaşan kulüp üyeleri mağarada oluşan sarkıklar, likitler, çeşitli figürler ve yapısını görüntüledi.

Roma dönemine ait olduğu söylenen Keşişler Mağarası'nda inceleme yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, mağaranın oluşturduğu görüntülerin keşfedilmesinin gerektiğini vurguladı.

MAĞARANIN TURİZME KAZANDIRILMASI GEREKİYOR

Mağaranın yetkililerce yerinde incelenerek Turizme kazandırılması söyleyen Akçalı şunları kaydetti. ''Kulüp olarak gezi sırasında rastladığımız bölge halkının günümüze kadar içerisine giremediği Keşişler mağarasının Roma dönemine ait olduğu söyleniyor, bugün ekiplerimizle birlikte mağaranın içerisine girerek inceleme yaptık. Keşişler mağarası yaklaşık 400 metrelik bir mağara zor şartlarda sonuna kadar ulaşıp Mağarada oluşan sarkıklar, Likitler, çeşitli figürler ile mağaranın daha önce yaşam alanı olduğu bulgularına rastladık, bir kısım yerler yıllarca girilmediği için bataklıklar oluşturmuş, keşfettiğimiz mağaranın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın nezdinde incelemesi yapılarak böylesine muhteşem bir mağaranın turizme kazandırılması gerekiyor." diye konuştu.

KEŞİF ÇALIŞMASINA KATILAN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Mağaranın keşfedilmesine yönelik çalışmada emek harcayan arkadaşlara da teşekkür eden Akçalı; "Daha önce tespit ettiğimiz mağaranın keşfedilerek mağaranın sonuna kadar ulaşan ve mağaranın turizme kazandırılması için emek harcayan Kulüp üyeleri ile basın mensuplarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN MAĞARALARIN SAYISI ÇOK

Mağaranın muhteşem bir yapıya ve büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Kulüp Üyesi Mehmet Kerece ise Bölge'de böyle mağaraların sayılarının çok olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu bölgede böyle büyüklükte bir mağarayla ilk defa karşılaştım, bu mağarayı ilk gördüğümüzde ilk 100 metresine kadar gidebilmiştik. Bugün ekip arkadaşlarla birlikte gerekli önlemlerimizi alarak mağaranın yaklaşık 400 metre uzunlukta olduğunu tahmin ettiğimiz yerin sonuna kadar ulaştık, incelemelerimizde bu mağarada daha önce bir yaşamın olduğunu gözlemledik. İçerisinde oluşan sarkıklar, Likitler ve el değmemiş zorlu geçiş güzergâhları binlerce yıllara aittir böyle muazzam bir yapının gerçek anlamda incelenerek hangi yıllara ait olduğu araştırılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Bölgemizde böyle güzellikte mağaraların sayısı oldukça fazla biz sadece en büyük ve uzun olan bölge halkının binlerce yıldır giremediği Keşişler mağarası olarak adlandırılan mağaranın sonuna kadar gidip içerindeki doğal güzellikleri ve insanı kendine hayran bırakan yapısını görüntüledik."