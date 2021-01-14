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Kilis’te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki (55) öldü, 4 kişi ise yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:53 ABONE OL
Kilis’te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde Bitkıran köyü yakınlarında meydana geldi. Kilis yönüne giden Z.Y. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün annesi Hatice Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Sürücü ile yanındaki 3 kişi ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hatice Yıldırım'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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Kilis’te otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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