Köy muhtarlığı çocukların hizmetinde

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Bayramlı köyünde EBA destek noktasına dönüştürülen muhtarlık binası, internete erişim imkanı olmayan öğrencileri sevindirdi. Bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler de muhtarlığın bilgisayarını kullanarak derslere katılabiliyor. Muhtar Sezer Kırcı, köy çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için elinden geleni yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bayramlı köyünde yaşayan babaannesi Hanife Efe ile uzaktan eğitime katılmak için muhtarlığa gelen Yağmur Efe (8), salgın nedeniyle uzak kaldığı okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Öğrencileri muhtarlıkta ziyaret eden Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman da "Bayramlı köyü muhtarlığımız çocuklarımızın eğitime erişiminde destek sağlıyor" dedi. AA