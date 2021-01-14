Migros çalışma saatleri 2021: Hafta içi Hafta sonu Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Uzun yıllardır ülkemizde vatandaşlara hizmet veren Migros marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken özellikle corona virüsü pandemisi nedeniyle daha önceleri bilindiği üzere market çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Bu bağlamda; Migros market çalışma saatleri neler? Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ!

Haftanın her günü (hafta sonları da dahil) olmak üzere Migros marketler belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır. 1954 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Migros market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda; Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte açılış ve kapanış saatleri!

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, marketler hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Hafta sonu ise 10.00'da açılacak 17.00'da kapanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Migros marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

MİGROS MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Migros marketler haftanın her günü belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır.

MİGROS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Migros marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.