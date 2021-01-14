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Fıkrası Oku - ’nın Güldüren Göle Maya Çalma Fıkrası

Sivas’ın Hortu köyünde dünyaya gelen Türk mizah kahramanı , herkesin hayatında bir yer edinmeyi başarmıştır. Komik fıkraları ile tanınan, geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başaran birçok fıkrası mevcut olan ’nın Göle Maya Çalma fıkrası da hala dillerde dolaşmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde herkesi güldürmeyi başaran Nasrettin Hoca Fıkrası okumak ve bir başkasıyla paylaşmak için doğru yerdesiniz. Nasreddin Hoca’nın Göye Maya Çalması fıkrası ile eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 08:40 Son Güncelleme: 14.1.2021 08:40 ABONE OL
Nasrettin Hoca Göle Maya Çalmak Fıkrası Oku - Nasreddin Hoca’nın Güldüren Göle Maya Çalma Fıkrası

Nasreddin Hoca'nın adı duyulduğunda ilk akla gelen o meşhur fıkralarıdır. Çocukluğumuzda bir yer edinen ve aklımıza geldiğinde hala tebessüm ettiren Nasrettin Hoca fıkraları geçmişten günümüze kadar uzanmayı başarmıştır. Nasrettin Hoca Göle Maya Çalmak Fıkrası da bu noktada en çok güldüren ve düşündüren fıkralardan birisidir. Defalarca okutan ve güldüren Nasreddin Hoca Göle Maya Çalma fıkrası için doğru yerdesiniz.

NASRETTİN HOCA GÖLE MAYA ÇALMAK FIKRASI OKU

Nasrettin Hoca'nın fıkraları arasında en çok güldüren hikâyelerden birisidir. Hala dillerde dolaşan bu fıkra özellikle çocukluk döneminin en çok güldüren hikâyelerindendir. Nasreddin Hoca'nın meşhur Göle Maya Çalmak fıkrası şöyle;

Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyulmuş.

Gölün etrafında piknik yapan köylüler Hoca'ya dikkat kesilmişler.

Hoca Nasrettin başlamış yoğurt mayasını göle kaşık, kaşık çalmaya:

Köyüler şaşkınlıkla izlerken, içlerinden biri Hoca'nın yanına varmış.

– Hayırdır Hocam? Ne yapıyorsun böyle? diye sormuş.

– Göle yoğurt mayası çalıyorum, demiş.

– İlahi, hocam, hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı?

– Hoca Nasrettin O nüktedan cevaplarından birini daha vermiş;

– Ya tutarsa…

Nasrettin Hoca, bu davranışıyla yaşadığı toplumda olmadık işlerle uğraşan, boş hevesler peşinde koşan kişilere ders vermek istemiştir.

Nasrettin Hoca Fıkraları - Hem Güldüren Hem Düşündüren 20 Tane Fıkrası

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Nasrettin Hoca Göle Maya Çalmak Fıkrası Oku - Nasreddin Hoca’nın Güldüren Göle Maya Çalma Fıkrası
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