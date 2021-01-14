Nasrettin Hoca Parayı Veren Düdüğü Çalar Fıkrası Oku - Nasreddin Hoca’nın Güldüren Düdük Fıkrası

Türk mizah kahramanı Nasreddin Hoca, herkesin çocukluğunda bir yer edinmeyi başarmıştır. Birbirinden komik fıkraları ile geçmişten günümüze kadar ulaşan ve hala dillerden düşmeyen Nasreddin Hoca'nın Parayı Veren Düdüğü Çalar Fıkrası en beğenilenler arasındadır. Nasrettin Hoca fıkraları denilince belki de ilk akla gelen Parayı Veren Düdüğü Çalar fıkrası okumak ya da paylaşmak için doğru yerdesiniz.

NASRETTİN HOCA PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR FIKRASI

Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'nın etrafını sarmış. "Hoca, bana düdük al!" demiş biri. "Bana da, bana da!" demiş bir diğeri.

Diğerleri de sırayla:

– Ben de düdük isterim!

– Bir tane de bana!, demişler.

İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.

Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.

Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

– Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,

– Parayı veren düdüğü çalar, demiş

NASREDDİN HOCA KİMDİR?

Nasreddin Hoca, çoğu kişinin çocukluğunda büyük etkisi olan, Türk kültüründeki mizahı farklı bir boyutta ele alan Anadolu Selçuklu dönemlerindeyken Akşehir ve Hortu çevresinde yaşamış efsanevi kişilik ve karakter olarak bilinir. Gerçekten de yaşayıp yaşamadığı hakkında farklı görüşler bulunurken, gerçekte yaşamış olduğuna dair çeşitli belgeler de bulunmaktadır. Türk mizahı ve kültüründe oldukça büyük öneme sahip Nasreddin Hoca hazır cevap kişiliği ile de bilinmektedir.

Bilge olarak aksettirilen, tarihi kişilik olan Nasreddin Hoca'nın gerçekten yaşadığına dair belgeler ve bilgiler kaynaklarda yer almaktadır. Edinilen bilgilere göre; 1208 yılında Hortu köyünde doğmuş ve temel eğitimini de burada aldıktan sonra Sivrihisar'da medrese eğitimi görmüştür. Babasının ölümü üzerine memleketine dönüp köy imamlığı görevini üstlenmiş ve bir süre dönemin tasavvufi düşünce merkezîlerinden Akşehir'e göç etmiştir. Nasreddin Hoca'nın pek çok eseri bulunmakla birlikte 1996 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada Nasreddin Hoca Yılı olarak kutlanmış olup günümüzde de yarışmalar ve bilimsel toplantılar düzenlenmektedir.

Nasrettin Hoca Fıkraları - Kısa, Az Bilinen Nasrettin Hoca'nın Komik Fıkraları - Hem Güldüren Hem Düşündüren 20 Tane Fıkrası