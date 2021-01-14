Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? 2021 lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde ciddi oranda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin sonrasında restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararı sonrası, restoranlar ve kafeler başta olmak üzere, birçok işletme oturarak hizmet vermeye kapatılmıştı. Peki, kapatılan işletmeler, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?