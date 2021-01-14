Şanlıurfa’da baba ve oğul trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa Hilvan karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaşamını yitirdi.

Edilen bilgilere göre; İbrahim Halil N. idaresindeki 63 EY 063 plakalı beton mikseri, Bozova yol ayrımı kavşağında Eyüp Aslanparçası (42) yönetimindeki 24 EC 752 plaka otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile yanında bulunan babası Hüseyin Aslanparçası (65) ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 ağır yaralı 112 Acil Servis ekipleri taraflından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan tüm müdahaleye rağmen baba ve oğlu kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden oğul ve baba otopsi yapılamak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.