Şanlıurfa'da otomobil takla attı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün gece kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe mahallesinde meydana geldi. Ednilen bilgiye göre Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CJJ 77 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.