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Dünün çekilişle açıklandı! Online ile 13 Ocak sonuçları -

İdaresi (MPİ) ile işbirliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (13 Ocak 2021 Çarşamba) belli oluyor. üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler 96 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyerek kazandıran numaraları öğrenmek için 13 Ocak MPİ açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile 13 Ocak sonuçları ile sayfasını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:25 Son Güncelleme: 14.1.2021 07:26 ABONE OL
Dünün Sayısal Loto sonuçları çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans arasındaki ortaklık sonucu tamamen yenilenen ve çılgın ön adına kavuşan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün 96 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını şans oyunu severlere kazandırmak adına MP TV ile Youtube canlı yayınında çekiliş yapacak. Milli Piyango Online ve bayilerde kupon doldurarak bugünkü canlı çekilişe katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 13 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 OCAK)

Milli Piyango Online ile 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları: 18 - 71 - 41 - 57 - 28 - 88 - 58 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Dünün Sayısal Loto sonuçları çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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