Sivas Valiliği'nden müthiş proje: Sivas için kitap vakti

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, âşıkları, tarihi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkan Sivas; son yıllarda eğitim alanında elde edilen başarılar ve uygulanan projelerde de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje ve çalışmalar, tüm şehir de güzel bir sinerji oluşturmuş durumda... Kent gündeminin birinci maddesini eğitim oluştururken 7'den 70'e herkesi aynı paydada buluşturan etkinliklere de imza atılıyor.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Sivas İçin Kitap Vakti" etkinliği her hafta binlerce Sivaslı'yı kitapla buluşturuyor. Etkinlik kapsamında belirlenen bir gün ve saatte öğrenciler, aile bireyleri ile birlikte aynı anda kitap okuyor. Etkinlik fotoğraflarını okudukları kitaptan alıntıladıkları bir cümle eşliğinde #SivasİçinKitapVakti etiketi ile sosyal medyada paylaşan öğrenci ve veliler büyük bir heyecan ile bir sonraki hafta gerçekleştirilecek etkinlik için kapı aralıyor. Sivas İçin Kitap Vakti etkinliğine olan ilgili her hafta katlanarak artıyor.





KİTAP KURDU ÖĞRENCİLERE HER AY 10 BİN KİTAP



Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünün dikkat çeken bir diğer etkinliği ise "#SenYeterkiOkuSivas" Projesi. Şehirde kitap okuma konusunda oluşan sinerji, büyük bir talebi de beraberinde getirdi. Bu konuda tüm imkânları zorlayan Sivas Valiliği, etkinlik kapsamında her ay 10 bin kitabı öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıyor. Etkinlik kapsamında her ay il genelindeki öğrencilerin talepleri sivasarge.meb.gov.tr/kitaptalep adresinden kayıt altına alınıyor. Öğrencilere kitaplarını pandemi sürecinde birçok çalışmaya destek veren öğretmenler evlerine kadar götürerek takdim ediyor. Pandemi sürecinde öğrencilerde oluşabilecek teknoloji bağımlığının önüne geçebilmek için büyük mücadele veren öğretmenler, kitap okuma konusunda öğrencileri teşvik etmek için de büyük gayret gösteriyor. Sivas Valiliği himayesinde öğretmenlerin özverisi ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrencilere bugüne kadar 112 bin kitap ulaştırıldı.





KİTAP OKUMANIN HEDİYESİ DE VAR…



Öğrenciler bu kapsamda anlamlı bir sosyal etkinliğe imza atarken, kitap okudukları için de ödüllendiriliyor. Okudukları kitabın 1 dakikalık özet videosunu twitter üzerinden #SenYeterkiOkuSivas etiketi ile paylaşan öğrencilere çekilişle bisikletten tablet bilgisayara kadar çeşitli hediyeler veriliyor. Öğrenciler etkinlik kapsamında hem kitap okumanın hazzını yaşarken, hem de kazandıkları hediyelerle mutlu oluyor.





HEDEF SADECE KİTAP OKUTMAK DEĞİL, YENİ ESERLER DE ÜRETMEK



Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim alanındaki çalışmalarına kendi yayınevini kurarak ayrı bir boyut kazandırdı. Kurum, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları adı altında hazırlanan birçok eseri de öğrencilerle buluşturmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak Fatih'in Günlüğü/Benim Günlüğüm" eseri öğrencilerle buluşturulurken, "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikâye yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinin bir araya getirildiği; "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikâyeleri" kitabının da basımı gerçekleştirildi.





Son olarak ise "Sultan Şehrin Şifreleri" kitabı, öğrencilerin istifadesine sunuldu. Kitap, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmanın yanı sıra öğrencilere; dürüstlük, vatanseverlik, dostluk, işbirliği, yarışma ahlâkı gibi değerleri de aşılamayı hedefliyor. Kitabı anlamlı kılan diğer bir özelliği ise terör saldırıları sonucu şehit düşen Aybüke ve Necmettin Öğretmen ile Eren Bülbül'ün isimlerini taşıyan karakterlerin sürükleyici hikâyesi… Hikaye, bir kavram haritası ile çıkarılarak esere serpiştirilen Sivas'a özgü terim ve kelimelerle bütünleşiyor.



Aybüke Öğretmen'in yaz tatiline giren öğrencilerine verdiği ödevle başlayan hikâyede öğrencilerin Sivas'taki başlıca tarihi eserlere, dörtlükler halinde yazılan şifreleri çözerek bir sandığa ulaşmaları isteniyor.