Son dakika: Çantalardan ceset parçaları çıkmıştı! Sakarya'daki korkunç olayda flaş gelişme...

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi içerisinde önceki gün akşam saatlerinde bir çanta gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü. Dün aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların bulunduğu poşet bulundu.