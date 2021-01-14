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Son dakika: Ekiplerden uyarı üstüne uyarı! Durma noktasına geldi

Son dakika haberi... Kar yağışı, - kara yolunda etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır ve araçlar, güzergahta uzun kuyruk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 21:45 Son Güncelleme: 14.1.2021 21:47 ABONE OL
Son dakika: Ekiplerden uyarı üstüne uyarı! Durma noktasına geldi

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle tuzlama çalışması yaptı.

Zaman zaman durma noktasına gelen trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kaldı.



Karayolunun Elmacı rampasında kar nedeniyle kayan bir TIR, ulaşımın kapanmasına neden oldu. Yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba sarf etti. İş makinelerinin yolu açmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Son dakika: Ekiplerden uyarı üstüne uyarı! Durma noktasına geldi
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