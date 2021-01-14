Son dakika: Genç kadının kâbusu devam ediyor! "Sokağa çıkamıyorum, bütün hayatım karardı"

'YAŞADIĞIMIZ OLAYI ÇOCUKLARIM DA BEN DE UNUTAMIYORUZ'

Yaşadıklarının hem kendisinin hem de çocuklarının rüyalarını girdiğini anlatan Esra Oymak, "Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Bizi, resmen yıktı. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, benim de öyle.