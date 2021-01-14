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Son dakika haberler: Cinsel ilişki vaadi ile kandırdıkları erkeklere kâbusu yaşattılar!

Akıllara durgunluk veren olay 'da meydana geldi. İnternet üzerinden tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp onlara uyuşturucu vererek uygunsuz görüntülerini çeken kadınlar daha sonda bu erkeklere şantajda bulundu. Son dakika haberine göre ağına düşürdükleri erkeklerin evlerinin anahtarını da kopyalayan 2 kadın ve onlarla irtibatlı olan 4 erkek gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 14:07 ABONE OL
Son dakika haberler: Cinsel ilişki vaadi ile kandırdıkları erkeklere kâbusu yaşattılar!
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 kadının internet üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere şantaj yaptığını belirledi. 2 kadının iletişim kurduğu erkekler ile buluştukları, uyuşturucu verdikleri ardından da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri saptandı. Kadınların, birlikte olma vaadiyle kandırdıkları kişilerin evlerine ait anahtarları kopyalayarak, daha sonra hırsızlık olayları gerçekleştirdiği de belirlendi.

Polis, Y.B. ve B.K. isimli kadınları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüpheli kadının 4 kişiyle iletişim halinde olduğu saptandı. Genişletilen çalışma sonunda ise kadınlar ile irtibatlı oldukları 4 kişinin, ağlarına düşürdükleri kişilerden şantaj ile para istedikleri tespit edildi.

Polis elde edilen deliller doğrultusunda İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.B., B.K., G.G., E.D., S.S. ve D.Y. isimli şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberler: Cinsel ilişki vaadi ile kandırdıkları erkeklere kâbusu yaşattılar!
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