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SON DAKİKA: 'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumuna göre İstanbul kar yağışı ile buluştu

Gelen son dakika hava durumu tahmin raporlarına göre, kar yağışı ile gelecek günlerde buluşacak. Aralık ayının başından bu yana oldukça ılık bir kış geçiren , kısa süre önce yağışlı soğuk havanın etkisine girdi. Geçtiğimiz yıl, çok düşük bir kar yağışı yaşayan İstanbullular da 'Bu yıl İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul kar yağışı için beklenen tarih ve günlük hava durumu raporları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:35 Son Güncelleme: 14.1.2021 15:35 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumuna göre İstanbul kar yağışı ile buluştu

Türkiye, son yılların en sıcak kış mevsimlerinden birini geçirirken, son dakika kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce geçtiğimiz yıl sonunda yapılan tahminlerde, yakın dönemde kar yağışı beklenmiyordu. Bugün yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporlarında, başka İstanbul olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu başlık altında, İstanbu kar yağışı için yapılan son tahminler ve illere göre günlük hava durumu tahminleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ DUYURDU! İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM'nin 5 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek yağışların Pazar günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması beklenirken önümüzdeki Pazartesi ise sıcaklıkların 0'ın altına düşmesi ile beraber İstanbulluların beklediği kar yağışının gerçekleşeceği öngörülüyor…

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.

SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

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ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.

SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

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SON DAKİKA: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumuna göre İstanbul kar yağışı ile buluştu
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