SON DAKİKA HABERLER: Üvey oğlunu öldüren caninin cezası belli oldu! Savunması 'pes' dedirtti...

"ÖZ ÇOCUĞUM GİBİ BAKTIM"

Abdullah'a "öz çocuğu" gibi baktığını iddia eden Osman, "Öldürme kastı taşımıyordum. Korkutma amacıyla hortumla vurdum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın"çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Tutukluluğunun devamına karar verilen sanık hakkında indirim hükümleri uygulanmadı.