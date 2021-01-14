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SON DAKİKA HABERLER: Üvey oğlunu öldüren caninin cezası belli oldu! Savunması 'pes' dedirtti...

Geçtiğimiz yıl 'nın Meram ilçesinde meydana gelen olay tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Suriye uyruklu 7 yaşındaki Azzam Al Abdullah yatağında ölü bulunmuş ve üvey annesi Raşaa Osman, çocuğun koronavirüsten dolayı öldüğünü iddia etmişti. Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesi üzerine üvey anne, çocuğu kendisinin öldürdüğünü itiraf etmişti. Son dakika haberine göre katil Raşaa Osman mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Osman'ın mahkemedeki sözleri ise duyanları hayrete düşürdü.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:54 Son Güncelleme: 14.1.2021 16:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Üvey oğlunu öldüren caninin cezası belli oldu! Savunması 'pes' dedirtti...

Konya'da yakınlarına Kovid-19'dan öldüğünü söylediği 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürmekten yargılanan Suriye uyruklu sanık Raşaa Osman, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Raşaa Osman ile taraf avukatları katıldı.

Osman, savunmasında pişman olduğunu, olay günü öldürdüğü Azzam Al Abdullah'ın eve geç gelmesi nedeniyle kızdığını söyledi.

"ÖZ ÇOCUĞUM GİBİ BAKTIM"

Abdullah'a "öz çocuğu" gibi baktığını iddia eden Osman, "Öldürme kastı taşımıyordum. Korkutma amacıyla hortumla vurdum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın"çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Tutukluluğunun devamına karar verilen sanık hakkında indirim hükümleri uygulanmadı.

KAN DONDURAN OLAYIN GEÇMİŞİ:

Geçen sene 28 Mart'ta meydana gelen olayda, merkez Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'ta yaşayan Azzam Al Abdullah'ı (7) yatağında ölü bulan amcası, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermiş, üvey annesi Raşaa Osman'ın (27), çocuğun Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini söylediğini belirtmişti.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, çocuğun vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu tespit etmişti.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Osman, ifadesinde çocuğu, eve geç geldiği için hortumla dövüp, havaya kaldırıp yere attığını itiraf etmişti. Tutuklanan Osman hakkında; "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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SON DAKİKA HABERLER: Üvey oğlunu öldüren caninin cezası belli oldu! Savunması 'pes' dedirtti...
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