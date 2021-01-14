Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 14 Ocak Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugünkü canlı çekilişle açıklandı. Milli Piyango Online ve bayiler üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 14 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 OCAK)

Milli Piyango Online ile 14 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;