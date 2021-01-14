Tıp Fakültesi için rekor imza

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mardin'de Tıp Fakültesi'nin açılması için açılan imza kampanyasını sonlandırdı. Bir ay gibi kısa bir sürede 108 bin 622 imza toplandı.

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, Memur-Sen,ve Gazeteciler Cemiyetinin de olduğu Mardin STK Platformu, Türkiye'de büyükşehirler içinde tıp fakültesi olmayan tek il olan Mardin için Tıp Fakültesi taleplerini ilk olarak şehrin bürokratları ile bir araya gelerek gündeme getirildi.

Son olarak https://mardinstkplatformu.org/ sayfası üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyası, kentteki işçisinden memuruna, milletvekilinden valisine her kesimden destek gördü.

Bir ay gibi kısa bir sürede imzaya açılan platformda 108 Bin 622 kişi imza atarak 'Mardin'e Tıp Fakültesi kurulsun' dedi.

STK Platformunun düzenlediği basın toplantısı ile başlatılan kampanya ile 108 Bin 622 imzaya ulaşıldığını ve bugün itibariyle sonlandırıldığı duyuruldu.

Basın Açıklaması, Platform Sözcüsü Dr. Ahmet Ceylan tarafından okundu.

Ceylan açıklamasında, 850 bini aşkın nüfusuyla 3. Basamak sağlık kuruluşu olmayan tek şehir Mardin olduğunu Nüfus ve gelişmişlik bakımından Mardin'den geride olan il ve ilçelerde tıp fakültesi mevcut olduğuna dikkat çekti.

Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mardin STK Platformu olarak, Mardin'e Tıp Fakültesi açılması için başlattığımız imza kampanyasına, Mardin halkının 108.622 imza ile destek vermesi sonucunda, hedeflediğimiz yüz bin imzayı aşmış bulunmaktayız. Bu nedenle Mardin STK Platformu olarak bugün 13.01.2021 tarihi itibariyle imza kampanyamızı sonlandırmaya karar verdik. Mardin STK Platformu olarak Mardin'e Tıp Fakültesi açılması için: 'Mardin halkı, Diyarbakır yolunda ölmek istemiyor. Mardin, Tıp Fakültesi olmayan tek büyükşehir. Mardin halkı Tıp Fakültesi istiyor. Mardin'in yarısından daha küçük il ve ilçelerde Tıp Fakültesi var, neden Mardin'de olmasın? Sağlık turizmi için, tıp fakültesi. iki milyon vatandaş 3.basamak sağlık hizmeti bekliyor her yıl elli bin Mardinli il dışında tedavi görmek zorunda kalmasın' ve benzeri sloganlarla Mardin'de Tıp Fakültesi açılması için, Mardin STK Platformu olarak düzenlediğimiz imza kampanyasına, Mardin halkı 108.622 imza ile destek vermiştir.Sanal medyada başlattığımız ve 108.622 imza ile bize destek sunan her kesimden Mardin halkına en kalbi teşekkürlerimizi sunarız."

Ceylan, Bu imza kampanyasının Mardin tarihinin en yüksek katılımlı imza kampanyası olduğunu, Her kesimden Mardin halkı talebini demokratik bir biçimde yüksek bir coşku ile ifade ettiğini belirtti.

Ceylan, Mardinlilerin bu haklı talebinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli iş ve işlemleri hemen başlatacağından şüphemiz yok. Şimdiden zat-ı devletlerine şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

İmza kampanyasına destek verenlere de teşekkür eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Ayrıca imza kampanyasına destek veren başta Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Mahmut Demirtaş, Mardin AK Parti İl Başkanı Sayın Faruk Kılıç, Mardin Milletvekilleri Sayın Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Sağlık Müdürü Sayın Dr. Saffet Yavuz, Artuklu, Midyat ve Dargeçit Belediye Başkanları, Olmak üzere Mardin Merkez Artuklu ve bütün ilçelerindeki Basın Mensuplarına, Oda Başkanlarına Sendika, Vakıf ve Dernek Başkanlarına Özellikle Mardin STK Platformu bileşenlerini oluşturan 54 dernek, vakıf ve sendika yönetimlerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."