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Zehir yuvaları böyle dağıtıldı! 162 şüpheli gözaltına alındı

’da uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok ilçede, üç farklı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 162 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise 241 kilo uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 707 bin lira ele geçirildi. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:10 ABONE OL
Zehir yuvaları böyle dağıtıldı! 162 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok ilçede, üç farklı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 162 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise 241 kilo uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 707 bin lira ele geçirildi. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir ve Kağıthane illerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 1 Ocak ile 13 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplamda 241 kilo 64 gram uyuşturucu madde, 82 bin 168 adet uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 707 bin 280 lira ele geçirildi.

162 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettiği 162 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sının farklı suçlardan haklarında arama kararının bulunduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 162 şüpheliden 106'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zehir yuvaları böyle dağıtıldı! 162 şüpheli gözaltına alındı
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